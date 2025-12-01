Макрон: несколько пунктов плана Трампа по Украине нельзя согласовать без Европы

Европейские страны подготовили проект гарантий безопасности, которые планируется предоставить Украине после завершения боевых действий. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Господин Макрон сообщил, что «коалиция желающих» намерена в ближайшее время обсудить документ с США, чтобы уточнить их позицию и участие американской стороны в предоставлении гарантий.

«Гарантии безопасности не могут обсуждаться без украинцев и без европейцев», — подчеркнул президент Франции (цитата по BFM TV).

Он также отметил, что «сегодня нет окончательного плана мирного урегулирования». Эмманюэль Макрон добавил, что территориальные вопросы нельзя обсуждать без Владимира Зеленского и что «вопросы замороженных российских активов, гарантий безопасности и вступления в ЕС могут быть решены только за общим столом с европейцами». Президент Франции при этом подчеркнул, что приветствует посреднические усилия США.