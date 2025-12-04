Ростовская область экспортировала в Абхазию 16 тонн кормов

В конце ноября 2025 года Ростовская область экспортировала в Республику Абхазия 15,9 т кормов для непродуктивных животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Вся экспортированная продукция прошла ветеринарной и санитарный контроль и признана соответствующей требованиям страны-импортера.

Качество и безопасность кормов подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Наталья Белоштейн