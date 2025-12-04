Спрос на вторичное жилье по семейной ипотеке на Дону увеличился в октябре на 85%

С января по сентябрь 2025 года в Ростовской области оформили в Сбере 13,6 тыс. ипотечных договоров. Общая сумма достигла 59,6 млрд руб., из которых 50 млрд руб. пришлись на льготные программы. Лидером в этом разделе стала семейная ипотека с выдачей в 48,2 млрд руб., сообщили аналитики Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Семейная ипотека распространилась на вторичной жилье с 1 апреля 2025 года. За этот период 180 семей Ростовской области приобрели готовое жилье по льготной программе, а общий объем таких ипотечных выдач составил 521 млн руб.»,— рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, его слова приводятся в сообщении.

По словам господина Усачева, в апреле 2025 года было оформлено 27 ипотечных кредитов на вторичную недвижимость по семейной ипотеке, а в октябре их количество составило 39, что на 44% больше, чем в апреле и на 85% больше показателя сентября (21).

Семейная ипотека доступна в 16 городах региона. Это города с медленным темпом жилищного строительства: Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск и Цимлянск.

Мария Хоперская