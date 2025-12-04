В Ростове заработает промышленный испытательный комплекс в 2026 году

В Ростове-на-Дону строится испытательный комплекс для промышленного оборудования в рамках расширения Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя генерального директора ФБУ «Ростовский ЦСМ» Максима Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новый комплекс будет проводить контроль металла, стали, механические, технические, климатические и другие виды проверок промышленного оборудования и инновационной техники. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. После запуска возможности Ростовского ЦСМ по проверке и стандартизации оборудования и другой продукции вырастут в среднем на 40%.

«В последнее время мы большое значение уделяем именно испытательному сектору. Приобрели большое количество оборудования для этих целей, развиваем инфраструктуру, увеличиваем базу испытательного оборудования, в том числе высокоточного», — рассказал господин Козлов. По его словам, централизация проверок позволяет сократить расходы предприятий и увеличить долю качественной, сертифицированной продукции.

«Проект направлен на импортозамещение и повышение конкурентоспособности промпроизводства»,— отметил замдиректора.

ФБУ «Ростовский ЦСМ» — некоммерческая организация, созданная для выполнения работ в области технического регулирования, метрологии и обеспечения единства измерений в Ростовской области. Учредителем центра является Росстандарт.

Валентина Любашенко