Урожай ягод в Севастополе снизился на 30% из-за заморозков

Сбор ягодных культур в Севастополе в текущем году снизился на 30% по сравнению с 2024-м из-за весенних заморозков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Общий урожай составил 48,1 т против 69,25 т годом ранее. Больше всего собрали клубники — 40 т (в 2024 году — 56,85 т), малины — 3,8 т (7,1 т), ежевики — 3 т (5 т), голубики — 1,3 т (0,3 т).

«Из-за заморозков и града в апреле и мае 2025 года потери урожая в регионе составили порядка 30%. На смену прохладной весне пришло засушливое, жаркое лето, и растения испытали резкий старт роста»,— говорится в сообщении ведомства.

В регионе выращиванием ягод занимаются три предприятия. Основную часть ягодной продукции поставляют из других субъектов России.

В 2025 году в Севастополе появились три новых предприятия, получивших государственную поддержку на реализацию проектов по выращиванию ягодных культур. Два из них будут специализироваться на клубнике, одно — на малине.

Прошедшая зима в причерноморских регионах была мягкой, а в марте на Крымском полуострове стояла аномально теплая погода. Однако в апреле пришли заморозки, выпадал снег и град. Лето оказалось жарким и засушливым.

Анна Гречко