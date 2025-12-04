В Таганроге в поврежденных во время атаки БПЛА домах началась установка окон

В Таганроге в многоквартирном доме по ул. Инструментальной, 35, поврежденном во время атаки беспилотников 25 ноября, начата установка окон. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Основная работа по замерам завершена, но продолжаем отрабатывать дополнительные заявки по квартирам, где жильцы отсутствовали. Основной фронт работ сейчас сосредоточен на замене поврежденных окон»,— отметила глава города.

По данным госпожи Камбуловой, в поврежденных домах измерено и передано в производство 380 окон.

Глава Таганрога напомнила, что постановлением администрации предусмотрена выплата единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам. Кроме этого, предусмотрены выплаты в связи с частичной утратой имущества первой необходимости и полная компенсация за полностью утраченное имущество.

Наталья Белоштейн