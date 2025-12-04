Три человека пострадали в ДТП под Волгодонском

Три человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2110 на автодороге Семикаракорск-Волгодонск в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 3 декабря в 17:04 на 43-м километре трассы. По предварительным данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 28-летний автомобилист, выполняя разворот на ВАЗ-2110, не уступил дорогу попутному транспорту. В результате его машина столкнулась с другим ВАЗ-2110 под управлением также 28-летнего водителя.

В аварии пострадали оба водителя и 24-летний пассажир одного из автомобилей. Сотрудники волгодонской полиции выясняют детали происшествия.

Валентина Любашенко