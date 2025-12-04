Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин для India Today о несогласии РФ с мирным планом США, контроле над Донбассом и всем хорошем для G7

Перед поездкой в Индию президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today. В опубликованных из него отрывках он рассказал журналистам, как проходили переговоры с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве и почему украинское урегулирование — непростая задача. Также господин Путин объяснил, почему Украина предпочитает воевать, и выразил уверенность в полном освобождении Донбасса и Новороссии. Полная версия интервью будет показана сегодня в 18:30 мск.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О мирном плане США и встрече в Москве

  • Встреча с Уиткоффом и Кушнером дилалсь пять часов и была очень полезной.
  • На переговорах с Уиткоффом пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени.
  • Американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
  • Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа.
  • Говорить, что конкретно подходит России в идеях США по Украине, преждевременно, может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.
  • Предложения, которые США привезли в Москву, так или иначе были основаны на его договоренностях с Трампом на Аляске.
  • Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача.

О Европе и G8

  • Европе надо включаться в работу по украинскому урегулированию, а не мешать ей.
  • G7 по-прежнему важная платформа: они работают, что-то обсуждают, принимают решения. Желаю всего ей хорошего.
  • Россия не стремится вернуться в G7.
  • Доля G7 в мировой экономике год от года сокращается, как шагреневая кожа.

Об отношении Украины к ДНР и ЛНР

  • Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал, а республики не хотели оставаться в ее составе и выразили это на референдуме.
  • Россия предлагала украинским властям вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но они предпочитают воевать. Ну вот довоевались.
  • Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем.

