Перед поездкой в Индию президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today. В опубликованных из него отрывках он рассказал журналистам, как проходили переговоры с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве и почему украинское урегулирование — непростая задача. Также господин Путин объяснил, почему Украина предпочитает воевать, и выразил уверенность в полном освобождении Донбасса и Новороссии. Полная версия интервью будет показана сегодня в 18:30 мск.
О мирном плане США и встрече в Москве
- Встреча с Уиткоффом и Кушнером дилалсь пять часов и была очень полезной.
- На переговорах с Уиткоффом пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени.
- Американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
- Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа.
- Говорить, что конкретно подходит России в идеях США по Украине, преждевременно, может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.
- Предложения, которые США привезли в Москву, так или иначе были основаны на его договоренностях с Трампом на Аляске.
- Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача.
О Европе и G8
- Европе надо включаться в работу по украинскому урегулированию, а не мешать ей.
- G7 по-прежнему важная платформа: они работают, что-то обсуждают, принимают решения. Желаю всего ей хорошего.
- Россия не стремится вернуться в G7.
- Доля G7 в мировой экономике год от года сокращается, как шагреневая кожа.
Об отношении Украины к ДНР и ЛНР
- Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал, а республики не хотели оставаться в ее составе и выразили это на референдуме.
- Россия предлагала украинским властям вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но они предпочитают воевать. Ну вот довоевались.
- Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем.