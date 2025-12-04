Путин: Украина предпочла воевать и «довоевалась»

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась выводить войска из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после референдума. По его словам, украинские власти предпочли воевать и в итоге «довоевались».

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди (жители ДНР и ЛНР.— "Ъ") не хотят с вами жить... Выведите свои войска, и никаких военных действий не будет,— сказал господин Путин в интервью India Today.— Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались».

США подготовили свой мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. 2 декабря его обсудили на переговорах в Москве Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что основной предмет спора — 20% территории ДНР, которые остаются под контролем ВСУ.

