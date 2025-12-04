В Воронежской и Липецкой областях из-за атак БПЛА повреждены жилые дома и машины

По данным Минобороны, ночью над Россией сбили 76 БПЛА, в том числе 13 над Черноземьем. Семь дронов ликвидировали над Белгородской областью, три — над Воронежской, два — над Орловской, один — над Липецкой. Как сообщили местные власти, в Воронежской и Липецкой областях зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Прошедшей ночью над городским округом и четырьмя районами Воронежской области ликвидировали шесть беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавшая в одном из муниципалитетов мирная жительница получила медицинскую помощь и отказалась от госпитализации. Из-за падения обломков БПЛА в том же районе повреждены окна в квартире, продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном жилом доме. Также осколками посечены два легковых автомобиля.

В Липецкой области, по словам губернатора Игоря Артамонова, сбили один дрон. В результате падения его обломков пострадало остекление балкона многоквартирного дома.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пострадавших и повреждений в результате ночных атак БПЛА нет. Власти Белгородской области пока не прокомментировали удары.

Прошлой ночью обломки дрона упали на нефтебазу в Тамбовской области, из-за чего произошел пожар. В Воронежской области от удара дрона пострадали резервуары с топливом.

Кабира Гасанова