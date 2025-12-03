Мирная жительница пострадала из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области

Дежурные средства ПВО сбили три беспилотника в одном городском округе и одном районе Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов была ранена 46-летняя женщина. Ее госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Из-за падения обломков БПЛА в муниципалитете также выбиты окна в одной из квартир и поврежден легковой автомобиль.

В регионе сохраняется опасность атаки дронов, объявленная в 19:23. Непосредственная угроза удара БПЛА действует в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 37 беспилотников. 31 дрон был сбит над Белгородской областью и три — над Воронежской.

Около часа назад белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по автомобилю погиб мирный житель.

Алина Морозова