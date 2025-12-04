Театры Кубани с начала года посетили более полумиллиона человек

Театральные учреждения Краснодарского края за первые десять месяцев 2025 года привлекли свыше 525 тыс. зрителей. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве культуры, пять государственных и три муниципальных театра продолжают работу в штатном режиме, обновляют репертуар и фиксируют ежегодный рост посещаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Шутова, предоставлено пресс-служба Челябинского театра кукол Фото: Дарья Шутова, предоставлено пресс-служба Челябинского театра кукол

Культурная инфраструктура Кубани включает 1080 учреждений культурно-досугового типа, 1053 библиотеки, 185 образовательных организаций, 63 музея, 52 киноорганизации, 21 муниципальный парк и 16 театрально-концертных учреждений, а также один цирк. В министерстве подчеркивают, что сеть клубов и домов культуры, 90% которых расположены в сельской местности, остается одним из крупнейших культурных комплексов в России и выполняет функцию ключевых центров досуга.

Край входит в число лидеров по реализации программы «Пушкинская карта». На 1 октября 2025 года ее держателями являются более 375 тыс. молодых жителей региона. По итогам прошлого года Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького признан Минкультуры РФ лучшим региональным театром страны в рамках реализации программы, проведя 321 мероприятие и реализовав свыше 27,5 тыс. билетов.

Вячеслав Рыжков