У бывшего самарского чиновника изымут два земельных участка

Шестой кассационный суд завершил рассмотрение дела об изъятии земельных участков у бывшего главы Волжского и Кошкинского районов Евгения Макридина. Суд подтвердил решение вернуть участки в собственность государства.

Речь идет о двух земельных участках общей площадью две тыс. кв. м на территории ФГБНУ (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение) «Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС)» в Волжском районе. В прокуратуре отмечали, что на судебном заседании представлены доказательства, «что земельные участки в 2005 году выбыли из состава земель сельскохозяйственного назначения в собственность главы района незаконно».

В прошлом году Волжский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры региона об истребовании у Евгения Макридина земель. Однако Самарский областной суд отменил решение первой инстанции, в удовлетворении иска отказал. Прокуратура обжаловала решение в кассационном порядке. Вышестоящий суд отменил апелляционное определение, дело направил на новое рассмотрение во вторую инстанцию.

В 2008 году в отношении тогда еще первого замглавы Волжского района Евгения Макридина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) по факту незаконного изъятия из федеральной собственности земель. Но в 2011 году расследование по делу было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Евгений Макридин работал главным инженером совхоза «Чагринский», директором ПКП «Техсервис», начальником отдела, заместителем, а затем первым заместителем главы Волжского района. С 2011 года был заместитель главы муниципального района Хворостянский Самарской области. С июля 2015 года — глава Красноармейского района Самарской области. С марта 2017 года Евгений Макридин руководил Волжским районом Самарской области, 20 октября 2023 ушел в отставку досрочно. В феврале 2024 года был избран главой Кошкинского района, 31 июля того же года он досрочно покинул пост.

В апреле 2025 года Октябрьский районный суд Самары признал виновным Евгения Макридина в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В 2020-2021 гг. глава Волжского района знал о поступавших в администрацию жалобах на укусы безнадзорных собак, но не организовал работы по их отлову. В мае 2021 года собака покусала пенсионерку, которая умерла от травм в больнице.

Андрей Сазонов