Экс-глава Волжского района проведет полтора года на принудительных работах

Бывший руководитель администрации Волжского района Самарской области Евгений Макридин признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Приговор вынес Октябрьский районный суд Самары. Об этом сообщают региональные СУ СК РФ и прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор Евгению Макридину огласили в Октябрьском районном суде Самары

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Приговор Евгению Макридину огласили в Октябрьском районном суде Самары

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Евгений Макридин приговорен к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в силу.

По версии следствия и суда, в 2020-2021 году бывший глава района был в курсе поступавших в администрацию жалобах жителей на укусы безнадзорных животных, но не организовал работу по отлову бездомных собак. Из-за этого 19 мая 2021 года возле жилого дома стая псов покусала жительницу 1956 года рождения, которая умерла от травм в больнице.

Георгий Портнов