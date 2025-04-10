Экс-чиновника принудили поработать

В Самаре суд приговорил Евгения Макридина, возглавлявшего Волжский и Кошкинский районы Самарской области, к принудительным работам за халатность. Как выяснили следователи, в 2020-2021 годах глава администрации Волжского района был в курсе поступавших в администрацию жалоб на укусы безнадзорных животных, но не организовал работу по отлову бездомных собак. В мае 2021 года возле жилого дома собаки покусала пенсионерку, которая умерла от травм в больнице. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Евгений Макридин не признал вину в преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд пришел к выводу, что Евгений Макридин был в курсе жалоб на укусы безнадзорных животных, но не организовал работу по отлову бездомных собак.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Суд пришел к выводу, что Евгений Макридин был в курсе жалоб на укусы безнадзорных животных, но не организовал работу по отлову бездомных собак.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Бывший руководитель администраций Волжского и Кошкиного районов Самарской области Евгений Макридин признан Октябрьским районным судом виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили региональные СУ СК РФ и прокуратура.

Как выяснили следователи, в 2020-2021 годах глава Волжского района Евгений Макридин был в курсе поступавших в администрацию жалоб на укусы безнадзорных животных, но не организовал работу по отлову бездомных собак. 19 мая 2021 года возле жилого дома собаки покусали 65-летнюю женщину, которая умерла от травм в медучреждении. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Евгений Макридин выпускник механического факультета Куйбышевского сельскохозяйственного института (СГСХА) и юридического факультета Самарской государственной экономической академии (СГЭУ). Работал главным инженером совхоза «Чагринский», директором ПКП «Техсервис», начальником отдела, заместителем, а затем первым заместителем главы Волжского района. С 2011 года — заместитель главы муниципального района Хворостянский Самарской области. С июля 2015 года — глава Красноармейского района Самарской области.

В 2017 году Евгений Макридин возглавил Волжский район региона. В 2023 году чиновник покинул этот пост «в связи с переходом на другую работу». В феврале 2024 года стало известно, что Евгений Макридин стал главой Кошкинского района. В начале июля жительница района во время прямой линии с тогда еще врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым пожаловалась на работу главы муниципалитета. По ее словам, основной проблемой остается благоустройство.

Незадолго до этого Волжский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Самарской области об изъятии у Евгения Макридина двух земельных участков, которые фигурировали в другом уголовном деле. В 2008 году в отношении тогда еще первого замглавы Волжского района Евгения Макридина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По данным следствия, чиновник незаконно изъял из федеральной собственности в пользу ООО «Комфорт» земли сельскохозяйственного назначения на территории Поволжской АГЛОС. Территории были проданы третьему лицу. Затем два участка общей площадью 2 тыс. кв. м перешли в частную собственность первого заместителя главы района по договорам купли-продажи за 5,5 тыс. руб. В 2011 году дело прекратили по нереабилитирующему основанию, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. В декабре 2024 года апелляционным определением Самарского областного суда решение нижестоящего суда было отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

В текущем месяце кассационный суд отправил дело об изъятии земель на новое рассмотрение.

В рамках дела о халатности бывший чиновник приговорен к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в силу. Свою вину Евгений Макридин не признал.

Сабрина Самедова