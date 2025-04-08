Кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело об изъятии земель у Евгения Макридина

Шестой кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска первого зампрокурора об истребовании земельных участков у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Изучив материалы уголовного дела в отношении Макридина Е.А., прекращенного по нереабилитирующим основаниям, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что данные земельные участки в 2005 году выбыли из состава земель сельскохозяйственного назначения в его собственность незаконно»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В 2008 году в отношении тогда еще первого замглавы Волжского района Евгения Макридина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По данным следствия, чиновник незаконно изъял из федеральной собственности в пользу ООО «Комфорт» земли сельскохозяйственного назначения на территории Поволжской АГЛОС. Территории были проданы третьему лицу. Затем два участка общей площадью 2 тыс. кв. м перешли в частную собственность первого заместителя главы района по договорам купли-продажи за 5,5 тыс. руб. В 2011 году дело прекратили по нереабилитирующему основанию, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

В июне прошлого года стало известно, что суд удовлетворил требование прокуратуры Самарской области об изъятии из незаконного владения земельных участков. В декабре того же года, апелляционным определением Самарского областного суда решение нижестоящего суда отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

«На данное апелляционное определение прокурором области принесено кассационное представление, которое удовлетворено, апелляционное определение отменено, дело возвращено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Сабрина Самедова