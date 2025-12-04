Срочника из Новочеркасска осудили на шесть лет за избиение начальника
Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по призыву Иссу Цуроева к шести годам колонии строгого режима за нанесение побоев начальнику в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В суде установлено, что конфликт между срочником и старшим по званию произошел 12 мая 2025 года в воинской части после замечания по поводу нарушения устава. Спустя некоторое время фигурант на глазах у других военнослужащих нанес начальнику удары в область головы и грудной клетки, чем унизил честь и достоинство потерпевшего.
В судебном заседании Исса Цуроев признал вину частично. До вступления приговора в силу срочник пробудет под стражей.