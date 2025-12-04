В Сочи проведут учебные стрельбы

Сегодня, 4 декабря, на территории Сочи трижды проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В период с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00 учебные стрельбы проведут в морском порту курорта. Позже, с 18:00 до 21:00, учения запланированы в селе Пластунка. Перед их началом жителей и гостей города оповестят.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина