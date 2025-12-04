На Дону рыбы-вселенцы составляют 75% улова в Азовском море

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел совещание по сохранению и восстановлению рыбных запасов в Азовском море. Встреча с представителями науки и бизнеса состоялась на базе «Кагальник» Южного научного центра РАН, сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации ведомства, ежегодный объем выращивания товарной рыбы в регионе превышает 28 тыс. тонн, что обеспечивает области третье место в России и первое на юге страны. Помимо традиционных видов — карпа и толстолобика — успешно развивается производство форели и осетровых.

«Значимым направлением остается воспроизводство: с начала 2025 года в водоемы выпустили более 17 млн мальков. Ученые отмечают увеличение запасов ценных видов и осторожно прогнозируют восстановление популяции осетровых в ближайшие 5-15 лет»,— говорится в сообщении.

Однако существуют серьезные проблемы. Исследователи указывают на засоление моря и вытеснение местных видов, таких как сазан и лещ. Более 75% от общего улова в бассейне сейчас составляют пиленгас и карась — так называемые вселенцы. Продолжает оставаться угрозой браконьерство.

В связи с этим губернатор поручил подготовить детальный анализ состояния водных биоресурсов и стратегию их развития, а так же поставил задачу проанализировать ситуацию с незаконным выловом в промышленных масштабах и разработать эффективные меры противодействия.

«Нужно определить нашу сильную сторону и последовательно развивать рыбное хозяйство», — сказал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко