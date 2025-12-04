Путин перед поездкой в Индию назвал Моди другом

Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства добавил, что их связывают не только деловые, но и личные отношения. Российский президент назвал господина Моди другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди и Владимир Путин в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нарендра Моди и Владимир Путин в 2024 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы давно договорились встретиться в Индии, есть о чем поговорить»,— сказал господин Путин в интервью India Today (видео опубликовано на YouTube-канале телеканала).

Владимир Путин отметил, что связи России и Индии развиваются по многим направлениям. «Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер»,— сказал он.

4–5 декабря российский президент будет находиться в Индии с официальным визитом. Помимо встречи с Нарендрой Моди запланированы переговоры с президентом Индии Дроупади Мурму. Владимир Путин также примет участие в 23-м российско-индийском саммите в Нью-Дели. Предыдущий визит российского президента в Индию состоялся в 2021 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индию четыре года ждут».