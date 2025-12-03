Индию четыре года ждут

Президент России Владимир Путин 4–5 декабря посетит Индию с государственным визитом, в ходе которого помимо 23-го российско-индийского саммита в Нью-Дели пройдет бизнес-форум ведущих представителей деловых кругов двух стран. Переговоры в Индии, занимающей второе место в списке партнеров России, призваны продемонстрировать способность сторон развивать отношения, несмотря на давление Запада. Ключевой задачей станет создание новой модели партнерства, которое не сводится к торговле оружием и энергоносителями. Перед визитом в Индию, где он не был с 2021 года, президент Путин назвал целью саммита переход на качественно новый уровень сотрудничества, «в том числе с усилением технологической составляющей».

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне двухдневного государственного визита в Индию, начинающегося 4 декабря, о его целях и своих ожиданиях от переговоров с премьер-министром Моди рассказал сам Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

По словам российского президента, в повестку саммита в Нью-Дели включен целый спектр экономических тем. Среди них — энергетика, космическая отрасль, сельское хозяйство, а также увеличение импорта индийских товаров на рынок РФ. «Подробно будем обсуждать эти темы в ходе визита в Индию с премьер-министром господином Нарендрой Моди»,— заявил Путин.

Предыдущий визит российского президента в Индию состоялся в 2021 году, еще до начала СВО и развязанной против России полномасштабной войны санкций. Растущее давление на Москву и попытки Запада втянуть Нью-Дели в антироссийскую коалицию не могли не сказаться на российско-индийском партнерстве в качестве осложняющих его факторов.

Индийская сторона рассчитывала, что Владимир Путин посетит Индию в 2023 году, который был годом ее председательства в G20, однако два года назад в Нью-Дели на саммите «двадцатки» Россию представлял Сергей Лавров. При этом в прошлом году премьер-министр Моди дважды посетил Россию, проведя переговоры с президентом Путиным в Москве и приняв участие в саммите БРИКС в Казани.

О новых возможностях и новых рисках для стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели подробно рассказал на брифинге для индийских журналистов пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, одной из главных задач переговоров в индийской столице станет создание механизма сотрудничества, защищенного от внешнего вмешательства.

«Тарифы между Индией и Соединенными Штатами — это скорее вопрос двусторонних отношений между Индией и Соединенными Штатами. Что нас беспокоит, так это то, как мы собираемся сохранять и наращивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому в это вмешиваться. И это обязательно будет обсуждаться»,— заявил Дмитрий Песков.

«Мы понимаем, что существует давление, давление на Индию. И, собственно, именно поэтому мы должны быть очень осторожны в создании архитектуры наших отношений, которая должна быть свободна от любого влияния третьих стран. Мы должны защищать наши отношения. Мы должны защищать нашу торговлю, которая приносит взаимную выгоду, чтобы торговля была выгодна обеим сторонам»,— добавил Дмитрий Песков.

Затронув наиболее чувствительную и активно обсуждаемую тему негативного влияния американских санкций на объем поставок российской нефти в Индию, пресс-секретарь Владимира Путина выразил мнение, что снижение нефтяного импорта может продлиться короткое время, поскольку Москва планирует увеличить поставки для Нью-Дели. По его словам, «некоторые компании снижают объемы закупок, некоторые компании увеличивают закупки» и в целом «система очень гибкая».

Помимо энергетики вторым столпом российско-индийского сотрудничества остаются военно-технические связи. В ходе предстоящего саммита стороны обсудят вопрос поставок в Индию российских истребителей Су-57, который Дмитрий Песков назвал «лучшим самолетом в мире», а также российских зенитных ракетных комплексов С-400, получивших высокую оценку индийской стороны в ходе антитеррористической операции «Синдур» в мае этого года в приграничных с Индией районах Пакистана. Напомним, что после завершения операции не скрывавший своего удовлетворения премьер Моди даже сфотографировался на фоне российского комплекса С-400.

Однако на новом этапе российско-индийские военно-технические связи уже не сводятся к оружейным поставкам и совместному производству, как это было в предыдущие десятилетия, а будут включать обмен высокими технологиями и ноу-хау. «Наши знания и опыт значительно выросли за последние пару лет, и мы готовы поделиться своим опытом с нашими индийскими друзьями»,— пообещал Дмитрий Песков.

Одним из путей повышения способности российско-индийских связей выдерживать внешнее давление и наращивать обороты торговли, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, должно стать расширение областей сотрудничества, не сводящегося к энергетике и ВТС.

Для решения этой задачи к встрече Владимира Путина и Нарендры Моди приурочен открывающийся 4 декабря в Нью-Дели Российско-индийский деловой форум, оператором которого выступит «Росконгресс». Главные темы форума — промышленная кооперация, расширение выхода на российский рынок индийской машинно-технической продукции, увеличение Россией закупок индийской продовольственной продукции.

Кроме того, стороны обсудят потенциал роста взаимного предоставления цифровых услуг, наращивание Россией закупок индийской фармацевтической продукции и импорта трудовых ресурсов из Индии, а также сотрудничество в сфере туризма и взаимное увеличение туристических потоков.

Одним из ключевых событий в российско-индийских отношениях, произошедшим накануне визита президента Путина в Нью-Дели, стало торжественное открытие генеральных консульств Индии в Казани и Екатеринбурге. «Открытие этих консульств не только усилит наше дипломатическое присутствие в России, но и послужит катализатором для дальнейшего развития торговли, туризма, экономических, научно-технических, академических и культурных связей между нашими странами»,— заявил принявший участие в торжественной церемонии в посольстве Индии в Москве глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

Напомним, что до этого помимо посольства в Москве у Индии было лишь два диппредставительства — генконсульства в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Субраманиям Джайшанкар выразил надежду, что консульства в Казани и Екатеринбурге внесут вклад в усилия по увеличению объема двусторонней торговли до $100 млрд к 2030 году, как было запланировано лидерами России и Индии.

Сергей Строкань