Кубанские ученые создали технологию производства импортируемого вещества для нефтедобычи

Ученые Кубанского государственного аграрного университета сообщили о разработке технологии получения ксантановой камеди из агросырья — полисахарида, который используется в нефтедобыче, пищевой промышленности, фармацевтике и косметологии и полностью импортируется. По словам заведующего Центром биотехнологий КубГАУ Сергея Копыльцова, ведется подготовка к промышленному производству вещества.

Ксантановая камедь относится к числу критически важных компонентов для целого ряда отраслей. В России ее выпуск отсутствует, импортозамещающий потенциал оценивается в 30 тыс. т в год, что эквивалентно 24 млрд руб. Разработчики рассчитывают создать продукт, сопоставимый по качеству и цене с китайскими поставками. Для этого в университете ведут селекцию микроорганизмов и отрабатывают технологию их культивирования в биореакторах на основе недорогих побочных продуктов переработки зерновых культур.

Как отметил господин Копыльцов, специалистам удалось получить отечественный штамм и технологию производства камеди из агросырья, что дает экономические преимущества по сравнению с зарубежными аналогами. Ученые уже добились увеличения вязкости и продуктивности ксантана.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030». Совместно с индустриальным партнером, компанией «Амирост», готовится запуск промышленного производства, который позволит снизить зависимость от импорта и повысить маржинальность отраслей, использующих полисахарид. Согласно решениям Совета по поддержке программ развития университетов, КубГАУ получит на исследования по программе до 100 млн руб.

Вячеслав Рыжков