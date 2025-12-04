ВС РФ 8 декабря рассмотрит вопрос о подсудности дела экс-мэра Сочи и его жены

Верховный суд России 8 декабря рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об определении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Как сообщила ТАСС адвокат обвиняемых Елизавета Меткина, следствие настаивает на передаче дела в московский суд. По ее словам, окончательная позиция Верховного суда неочевидна, однако следственные органы, по имеющейся у защиты информации, рассчитывают на разбирательство именно в столичном регионе.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело поступило в Верховный суд после утверждения обвинительного заключения. Следствие утверждает, что в 2022–2024 годах Копайгородский через супругу получил от предпринимателей 248 млн руб. за общее покровительство и содействие в реализации проектов в Сочи. Эти средства, как полагают следователи, супруги впоследствии легализовали путем приобретения недвижимости. Кроме того, бывшему мэру вменяется хищение двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб., оформленных на супругу и подконтрольное лицо.

Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения в растрате, получении взятки и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Его супруге инкриминируется посредничество во взяточничестве, содействие в растрате и подкуп свидетелей. Параллельно Хостинский районный суд Сочи рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с семьей Копайгородского. Общая стоимость активов, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, автомобили, денежные средства и предметы роскоши, оценивается в 1,6 млрд руб.

Супруги были задержаны осенью 2024 года, после чего в их домах в нескольких регионах прошли обыски. Изъятые деньги, документы и ценности, по данным следствия, имеют доказательственное значение, а на имущество и счета обвиняемых наложены обеспечительные меры.

Вячеслав Рыжков