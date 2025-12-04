Макрон попросил Си помочь с зимним мораторием на удары по энергосистеме Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров в Пекине призвал главу КНР Си Цзиньпина поддержать попытки Европы добиться прекращения огня на Украине. По мнению господина Макрона, господин Си мог бы содействовать установлению моратория на удары по объектам энергетики в зимний период.

«Мы должны объединиться, чтобы, самое меньшее, добиться прекращения ударов по инфраструктуре грядущей зимой», — сказал Эмманюэль Макрон (трансляция велась в YouTube).

Как отмечает Le Monde, трехдневный визит президента Франции последовал за поездкой в Париж президента Украины Владимира Зеленского. Теперь господин Макрон пытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы тот помог добиться прекращения огня на Украине.

«Мы рассчитываем, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН ... окажет давление на Россию, чтобы она, наконец, договорилась о прекращении огня». — отмечал незадолго до визита президента в КНР министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (цитата по France 24).

