Си Цзиньпин и Макрон провели переговоры в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провел переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Стороны попытались преодолеть разногласия во взглядах на принципы международной политики и торговли. Это уже четвертый визит в Китай для господина Макрона в сопровождении крупной делегации деловых кругов.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Си Цзиньпин призвал французского коллегу проявить ответственность и решимость в момент, когда мир «переживает невиданные за столетие масштабные перемены». «Человечество вновь стоит на перепутье, решая, куда идти дальше. Китай и Франция должны проявить ответственность и решимость, высоко поднять знамя многополярности, пробиться сквозь мрак и туман, твердо стоять на правильной стороне истории»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по ТАСС).

Президент Франции заявил, что Франция и Китай должны сближать позиции. «Иногда возникают разногласия, но мы несем ответственность за их преодоление ради общего блага»,— сказал он (цитата по AFP). И намекнул, что Китай обладает «решающими возможностями» повлиять на прекращение огня в Украине.

Reuters сообщает, что разговор также коснулся и намерений ЕС ужесточить правила торговли. По данным агентства, Пекин хочет ослабить торговые трения с Брюсселем из-за своего сильно субсидируемого сектора электромобилей. Кроме того, в поле обсуждения попадет сделка по закупке Китаем 500 самолетов Airbus, которую, по оценкам агентства, Си Цзиньпин не подпишет.

Китай является седьмым по величине торговым партнером Франции, ежегодно покупая товаров на сумму около $35 млрд, согласно данным китайской таможни.

