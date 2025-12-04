Министр обороны Белоусов прибыл в Индию

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом, сообщили в Минобороны. Глава ведомства примет участие в заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Господин Белоусов с коллегами будет обсуждать, в том числе, перспективные направления для дальнейшего сотрудничества, отметили в Минобороны РФ.

Сегодня в Нью-Дели также должен прибыть Владимир Путин, его визит продлится два дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе визита будет обсуждаться вопрос о поставках Индии ЗРК С-400. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что индийские власти также заинтересованы в покупке комплексов ПВО С-500 и истребителей пятого поколения Су-57.