Песков: поставки С-400 будут обсуждать во время визита Путина в Индию

Вопрос о поставках Индии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будут обсуждать в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4 и 5 декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Эта тема находится на повестке дня, и я не сомневаюсь, она будет обсуждаться»,— сообщил Дмитрий Песков на брифинге для СМИ Индии (трансляцию ведет Sputnik India).

Владимир Путин прибудет в Нью-Дели с большой делегацией, и тему поставок С-400 смогут обсудить в деталях, отметил представитель Кремля. По его словам, в ходе визита, вероятно, будут обсуждаться и поставки истребителей Су-57.

30 ноября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что власти Индии заинтересованы в покупке у России истребителей пятого поколения Су-57, а также систем ПВО С-500. Собеседники агентства заявили, что этот вопрос стороны обсудят во время визита Владимира Путина.