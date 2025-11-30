Bloomberg: власти Индии во время визита Путина попросят продать Су-57 и С-500

Индия заинтересована в покупке у России истребителей пятого поколения Су-57 и систем ПВО С-500. На следующей неделе власти страны намерены начать переговоры по теме, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, вопрос будет поднят во время официального визита президента РФ Владимира Путина 4 и 5 декабря.

Bloomberg отмечает, что заключение подобной оружейной сделки усложнит отношения Индии с США, которые уже высказывали недовольство ее тесными связями с Россией. Индийские власти при этом пока не подтвердили данные о намерении покупать вооружения у Москвы — МИД и Минобороны страны на запрос Bloomberg не ответили. Российские власти не приводили деталей о повестке переговоров Владимира Путина во время визита.