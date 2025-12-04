Два автобусных маршрута свяжут левобережье Ростова с центром

Департамент транспорта Ростова создал новые автобусные маршруты. Об этом рассказал руководитель ведомства Константин Лашенко.

Дополнительные направления свяжут развивающиеся жилые районы с центральной частью города. Речь идет о маршрутах 39а и 97, которые соединят левобережье и центр Ростова.

«Корректировка сети городского пассажирского транспорта прописана в документе планирования, разработанного в рамках стратегии развития транспортной системы Ростова-на-Дону», — уточнил господин Лашенко.

Документ размещен для обсуждения на сайте администрации города, пояснили в пресс-службе мэрии.

Валентина Любашенко