На Дону запустят завод гранулированных кормов для животных

АО «Батайское» построит в Ростовской области комбикормовый завод мощностью 10 тонн в час для производства гранулированных кормов. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем инвестиций превысит 800 млн рублей. «По меркам отрасли это серьезный шаг, который позволит создать одно из самых современных предприятий региона»,— пояснила глава министерства Анна Касьяненко.

Согласно планам компании, на первом этапе мощностей хватит для полного обеспечения собственных свиноводческих комплексов предприятия, где содержится около 33 тыс. голов свиней.

По информации донского Минсельхозпрода, общее поголовье свиней в Ростовской области на конец 2025 года превышает 300 тыс. голов. Запуск нового цеха укрепит кормовую базу и обеспечит стабильные поставки качественных комбикормов для поголовья всего региона.

Валентина Любашенко