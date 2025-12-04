В ночь с 3 на 4 декабря военные сбили БПЛА в пяти районах Дона

Минувшей ночью над Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в пяти районах Дона – Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском муниципалитетах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется»,– резюмировал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко