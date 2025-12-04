Прививки от гриппа в ТЦ Екатеринбурга поставили около 3 тыс. свердловчан

В торговых центрах Екатеринбурга завершилась вакцинация от гриппа. За полтора месяца медики привили около 3 тыс. жителей Свердловской области, передает департамент информационной политики региона.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов сообщил, что всего вакцинировано около 2,2 млн свердловчан — 53% населения. «Пункты вакцинации, размещенные в торговых центрах, сыграли положительную роль, ведь параллельно с иммунизацией против гриппа здесь можно было сделать прививку против дифтерии, столбняка, гепатита А и пневмококковой инфекции»,— подчеркнул он. При этом привились почти 100% медработников и педагогов. Вакцинированы почти 75% детей и подростков до 18 лет.

В последние две недели зафиксировано значительное превышение заболеваемости ОРВИ, хотя показатели остаются ниже среднего многолетнего уровня. В структуре заболевших 66% составляют дети и подростки до 17 лет. Эпидемиологи отмечают, что регион вступил в предэпидемический период заболеваемости гриппом. Так, в Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 38,4 тыс. случаев ОРВИ, из которых 19 тыс. приходятся на Екатеринбург.

Ирина Пичурина