За неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 21,7%

В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 38,4 тыс. случаев ОРВИ, из которых 19 тыс. приходятся на Екатеринбург, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это соответствует средним многолетним значениям, но на 21,7% больше, чем на предыдущей неделе.

Большинство заболевших — дети, составляющие 66% от общего числа случаев. В рамках лабораторного мониторинга обследовано 918 человек. Были выявлены вирусы гриппа, парагриппа, COVID-19, риновирусы и боковирусы.

В регионе уже более 210 тыс. человек поставили прививки от гриппа. Охват населения составил 52,1% населения.

Напомним, в Свердловской области на предыдущей неделе зафиксировано 31,5 тыс. случаев острых респираторных инфекций, из них 14,8 тыс. в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина