Россияне все чаще жалуются на нарушение сроков ремонта автомобилей по ОСАГО. В службе финомбудсмена за девять месяцев 2025 года приняли более 100 тыс. обращений. Среди причин называют затягивание времени ремонта и нехватка запчастей. Закон об ОСАГО требует, чтобы автомобиль был отремонтирован в течение 30 дней. Однако СТО, с которыми сотрудничают страховщики, часто отказываются от ремонта, опасаясь не уложиться в установленные сроки. Директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков рассказал «Ъ-Кубань» о том, как страховые компании решают эту проблему.

Александр Казаков

«Как и у всех страховщиков сегодня, в нашей практике есть случаи, когда СТОА (станция технического обслуживания автомобилей) отказываются брать машины в ремонт, потому что из-за дефицита, сложной логистики или завышенной стоимости запчастей не могут уложиться в отведенные законодательством сроки. И речь идет не только об ушедших из России марках. Такие проблемы есть, в том числе и с автомобилями, которые производят в нашей стране.

Несмотря на относительную стабилизацию ситуации, на авторынке сохраняются проблемы с наличием нужных запчастей и их логистикой. В условиях высокой ключевой ставки многие дилеры не формируют у себя больших складских запасов кузовных деталей и запчастей, работают, что называется, “с колес”.

И потому при страховом случае достаточно большое время уходит на то, чтобы разместить заказ на СТОА, получить запасные части, необходимые для ремонта.

В ситуации, когда произвести восстановительный ремонт невозможно в отведенные законом об ОСАГО сроки, мы предлагаем клиенту ремонт на СТОА потерпевшего либо возмещение в форме денежной выплаты. И подавляющее большинство страхователей соглашаются с тем, что в сложившейся ситуации — это оптимальный вариант урегулирования страхового события. К тому же, когда речь идет о незначительных повреждениях, многие автомобилисты предпочитают не устранять их немедленно, а использовать полученные деньги на другие свои цели».