Экс-глава Евродипломатии Могерини готова сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве

Ректор Колледжа Европы в Брюгге и бывшая глава дипломатии ЕС (2014-2019) Федерика Могерини заявила, что готова сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве во время тендера. Об этом сообщила итальянская газета Messaggero со ссылкой на заявление госпожи Могерини.

«Я полностью доверяю судебной системе и уверена, что действия Колледжа будут проверены. Я, конечно же, продолжу оказывать властям всестороннее содействие»,— заявила бывшая глава дипломатии ЕС. Она добавила, что разъяснила свою позицию по ситуации с Дипломатической академией следователям Европейской прокуратуры.

Федерику Могерини, а также бывшего генерального секретаря евродипслужбы Стефано Саннино и третьего фигуранта дела Чезаре Дзегретти задержали второго декабря по подозрению в мошенничестве, коррупции и уголовно-наказуемом конфликте интересов. Предполагается, что сотрудники ЕСВД заранее проинформировали представителей Колледжа Европы о критериях отбора участников тендера по финансированию Дипломатической академии, проходившего в 2021 году. Сегодня ночью всех троих задержанных освободили, потому что они «не представляют угрозы для правосудия».