Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания

Бывшая глава европейской дипломатии и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, задержанная вчера, была освобождена ночью. Об этом сообщило итальянское агентство AGI со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федерика Могерини

Фото: Reuters, File Photo / Reuters Федерика Могерини

Фото: Reuters, File Photo / Reuters

По данным местной газеты La Repubblica, также были отпущены бывший генсек евродипслужбы Стефано Саннино и третий фигурант дела, Чезаре Дзегретти. После допроса всем троим лицам официально предъявили обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны. Однако их было решено освободить, потому что они «не представляют угрозы для правосудия», уточняет издание.

Федерику Могерини задержали в Бельгии 2 декабря по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза (ЕС) и конфликте интересов. Полиция также провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы и других учреждениях, которые, как утверждается, связаны с возможными махинациями при проведении тендера на обучение европейских дипломатов.

Подробности — в материале «Ъ» «Колледж Европы не сдал экзамен на честность».