Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания
Бывшая глава европейской дипломатии и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, задержанная вчера, была освобождена ночью. Об этом сообщило итальянское агентство AGI со ссылкой на источники.
Федерика Могерини
Фото: Reuters, File Photo / Reuters
По данным местной газеты La Repubblica, также были отпущены бывший генсек евродипслужбы Стефано Саннино и третий фигурант дела, Чезаре Дзегретти. После допроса всем троим лицам официально предъявили обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны. Однако их было решено освободить, потому что они «не представляют угрозы для правосудия», уточняет издание.
Федерику Могерини задержали в Бельгии 2 декабря по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза (ЕС) и конфликте интересов. Полиция также провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы и других учреждениях, которые, как утверждается, связаны с возможными махинациями при проведении тендера на обучение европейских дипломатов.
