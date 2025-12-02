В Брюсселе задержана экс-глава евродипломатии Могерини по делу о мошенничестве

В Брюсселе задержана экс-глава евродипломатии (2014-2019) Федерика Могерини, пишет AFP. Ее подозревают в мошенничестве, связанном с тендером на финансирование новой Дипломатической академии ЕС в Колледже Европы.

Фото: Julien Warnand / Pool / Reuters

Фото: Julien Warnand / Pool / Reuters

В Европейской прокуратуре (EPPO) уточнили, что всего по делу задержаны трое. Личности других подозреваемых не раскрываются.

Обыски прошли в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге (госпожа Могерини ректор учреждения) и в частных домах в разных частях страны. Следственные мероприятия, по данным EPPO, провели из-за нецелевого использования денег ЕС и конфликта интересов. Прокуратура возглавляет расследование.

Во время обысков изъяты связанные с расследованием документы. Источники Euroactiv сообщали, что в центре дела — сам тендер, а также приобретение колледжем здания в Брюгге для размещения учащихся в 2021–2022 годах.