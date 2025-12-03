Донскому бизнесу потребовались дополнительные рабочие из Индии и Египта

Донской бизнес столкнулся с острым дефицитом кадров и обратился к местным властям с просьбой привлечь как можно больше иностранных специалистов из Индии, Египта и Бангладеш. Об этом сообщает издание «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комиссия по привлечению иностранных работников в Ростовской области рассмотрела обращения местных предпринимателей и одобрила лишь некоторые из них, аргументировав это тем, что в регионе достаточно собственных трудовых ресурсов. Кроме этого, работников можно привлекать и из других регионов России или проводить переобучение местных жителей.

Так, индивидуальному предпринимателю Роману Середичу, занимающемуся производством пластмассовых изделий, разрешили привлечь трех специалистов из Индии для работы на станках. Это одна из немногих заявок, которая получила полное одобрение.

Другой предприниматель Владислав Золотарев подал заявку на привлечение 300 комплектовщиков из Индии. Однако вместо ожидаемого количества был согласован только один сотрудник.

Компания «Кочевник» намеревалась нанять 50 подсобных рабочих из Бангладеш, однако получила разрешение только на 40 человек. В то же время АО «Сальский кирпич» может взять на работу лишь 10 укладчиков-упаковщиков из Туркменистана вместо запрошенных 20.

Некоторые компании получили полный отказ. Например, батайской компании «Королева осени» не дали разрешения пригласить 15 овощеводов из Туркменистана, а индивидуальному предпринимателю Акиму Шихову — 150 кладовщиков из Египта.

Наталья Белоштейн