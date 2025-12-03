Власти Новороссийска опровергли сообщения об отмене выплат после атаки БЛПА

В социальных сетях распространился видеоролик с участием главы Центрального района Новороссийска Евгения Титкова, в котором он якобы заявляет об отказе выплачивать компенсации пострадавшим от атаки беспилотников. Как пояснили в районной администрации, запись является подделкой: голосовое сопровождение создано с помощью нейросетей и не отражает официальной позиции властей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным администрации, фальсифицированный контент распространяется на нескольких онлайн-площадках. Власти подчеркивают, что все предусмотренные выплаты будут перечислены в полном объеме.

Ранее региональные СМИ сообщали об увеличении разовой компенсации для жителей, чье имущество пострадало во время атак БПЛА: сумма повышена до 30 тыс. руб. на человека. Семьям погибших полагается выплата в размере 1,5 млн руб., пострадавшим со средним вредом здоровью — 600 тыс. руб., с легким — 300 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков