Дочь Виталия Очкаласова продолжит бороться за изъятые активы семьи в кассации

Дочь покойного главы Кавказского района Кубани Виталия Очкаласова депутат краевого парламента Татьяна Очкаласова продолжит бороться за миллиардные активы семьи, изъятые в пользу РФ, во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В конце мае Кропоткинский горсуд по иску прокуратуры изъял в пользу Российской Федерации имущество членов бывшего главы Кавказского района покойного Виталия Очкаласова (Семену, Татьяне, Александре и Тамаре Очкаласовым). По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, поводом для иска послужили нарушения бывшим главой района законодательства о противодействии коррупции, связанные с несоблюдением запретов и ограничений.

По утверждению пресс-службы, одновременно с исполнением полномочий Виталий Очкаласов приобретал коммерческие предприятия (ООО «Транспорт », ЗАО «Агрофирма «Дружба », ЗАО «Алексеетенгинское», ООО «Маяк Революции», ООО «Лосево», АО им. И. В. Мичурина, ОАО «Степное», ООО «Юг-Агропром», ООО «Агрофирма «Воздвиженская», ООО «Заречье», ООО «им. И. В. Мичурина», ООО «Мичурина», ООО «Кубанская семечка») и руководил ими. Прибыль от этих бизнес-активов он, говорилось в сообщении, вкладывал в создание новых бизнес-проектов, «которые в целях конспирации и сокрытия от органов контроля регистрировал на членов своей семьи». Эти активы общей стоимостью порядка 5,5 млрд руб. были изъяты.

В сообщении пресс-службы также говорилось, что «в результате противоправной деятельности и за счет коррупционных доходов Очкаласов В.Н. приобрел и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков общей площадью более 3,2 тыс. га и совокупной кадастровой стоимостью свыше 669 млн руб., а также 17 объектов недвижимого имущества кадастровой стоимостью более 70 млн руб.».

Представители семьи обжаловали решение Кропоткинского суда, добившись изменения подсудности дела. В апелляции его рассмотрел Мосгорсуд, который, оставил решение кропоткинских коллег без изменения. Теперь Татьяна Очкаласова пытается добиться пересмотра дела в кассационном порядке.

Это второе решение по антикоррупционному делу, вынесенному против членов семьи экс-главы Кавказского района. По первому делу претензии к ним были предъявлены в рамках иска, где основными ответчиками выступали экс-глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов и связанные с ним лица. Этот иск также был удовлетворен.

Андрей Петров