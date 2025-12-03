«Росатом» и ТМХ прекратили переговоры о консолидации активов с ГК «Дело»

«Росатом» и «Трансмашхолдинг» прекратили переговоры о консолидации активов с ГК «Дело», о чем РБК сообщил со ссылкой на основателя холдинга Сергея Шишкарева. По его словам, стороны не смогли согласовать стоимость пакета, принадлежащего госкорпорации. Шишкарев отметил, что участия в переговорах не принимал и повлиять на их итог не мог, хотя предлагал альтернативные варианты урегулирования, которые, по его выражению, уже утратили актуальность. Ему будет возвращен 1% доли в группе, однако он не исключил, что при улучшении рыночной конъюнктуры дискуссия о сделке может возобновиться.

Параллельно акционеры обсуждают кандидатуры на пост гендиректора управляющей компании ГК «Дело» — рассматриваются три претендента, имеющих опыт в сфере транспортной логистики. Вопрос согласовывается с руководством «Росатома».

Госкорпорация вошла в капитал «Дела» в 2019 году, приобретя 30%, а в 2022-м увеличила долю до 49%. В конце 2024 года «Росатом», ТМХ и сам Шишкарев договорились о создании объединенной структуры на базе логистических активов сторон, которая, как предполагалось, должна была стать крупным игроком российского и международного логистического рынка. Однако в ноябре 2025 года ТМХ отказался от покупки доли госкорпорации, что фактически поставило процесс на паузу.

ГК «Дело», созданная в 1993 году, развивает логистические сервисы в порту Новороссийск, а также контейнерные, мультимодальные и железнодорожные перевозки, экспедирование, таможенное оформление грузов и доставку нефтепродуктов. Холдинг, выросший из бизнеса в родном для Шишкарева Новороссийске, занимает значимое место на рынке; состояние предпринимателя Forbes оценивает в $1,4 млрд.

Вячеслав Рыжков