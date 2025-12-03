Кубанский девелопер сохранил место в пятерке крупнейших застройщиков РФ

Кубанская группа компаний «ССК» по итогам января–ноября 2025 года сохранила пятое место в национальном рейтинге девелоперов по объему ввода жилья. Согласно данным ЕРЗ РФ, компания ввела в эксплуатацию 443 тыс. кв. м, незначительно увеличив показатель относительно октября, когда объем составлял 423 тыс. кв. м.

Лидером строительного рынка за 11 месяцев стал московский фонд реновации, сдавший 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. На втором месте разместилась группа «ПИК» (1,1 млн кв. м), на третьем — ГК «Самолет» (792 тыс. кв. м). Четвертую позицию заняла ставропольская «ЮгСтройИнвест» с результатом 443 тыс. кв. м, сопоставимым с объемом «ССК».

Согласно прогнозам, в случае выполнения планов по вводу объектов до конца года кубанские компании ГК «ССК» и Dogma могут занять девятое и десятое места в списке крупнейших российских девелоперов.

На территории региона к сентябрю было введено 4,1 млн кв. м жилья. По оценке и. о. руководителя департамента строительства Краснодарского края Игоря Федосова, по итогам года ожидается ввод чуть более 6 млн кв. м.

Вячеслав Рыжков