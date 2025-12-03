Патрушев заявил о недостатке кадров в российском судостроении

Российское судостроение потеряло часть компетенций из-за стремления бизнеса размещать заказы на зарубежных верфях. Об этом в интервью «Ъ» сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он отметил, что над недостатком кадров будет работать новый петербургский Национальный исследовательский центр судостроения им. А. Н. Крылова совместно с ведущими ВУЗами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Полагаю, что в первую очередь центру следует наладить взаимодействие с ведущими российскими университетами для подготовки высококвалифицированных научных кадров, поскольку сегодня их явно недостаточно»,— сказал господин Патрушев. Он отметил, что исследовательский центр сосредоточит в себе кадровый, исследовательский, конструкторский и технологический потенциал судостроения и станет национальной координирующей структурой в этой сфере.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации Крыловского государственного научного центра в Национальный исследовательский центр судостроения им. А. Н. Крылова. Центр будет координировать и проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, участвовать в разработке и обосновании программ судостроения. На преобразование предприятия отвели полгода.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» Николая Патрушева.