Президент РФ Владимир Путин 2 декабря подписал указ об образовании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. В интервью корреспонденту “Ъ” Елене Черненко помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев объяснил суть этого нововведения.

— В Санкт-Петербурге уже существует Крыловский государственный научный центр судостроения. В чем будет принципиальное отличие нового научного центра?

— За свою 130-летнюю историю Крыловский государственный научный центр стал широко известен исследованиями в области создания кораблей, судов и морских сооружений. Его заслуги значительны и неоспоримы. По проектам центра построено почти 3 тыс. судов. Крыловка накопила уникальный научный потенциал. Многие из проводимых там НИОКР не имеют аналогов в мире, а специалисты центра — компетентные и высококлассные профессионалы, исключительно творчески мыслящие люди, подлинные энтузиасты своего дела, сохраняющие и приумножающие традиции русского кораблестроения.

Однако в настоящее время требования к судостроению, проектированию, материалам, задачам военного и гражданского флотов существенно изменились.

Несмотря на то что в стране активно развивается судостроительная промышленность, обладающая значительным производственным потенциалом, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан.

Уже сегодня надо понимать, какой станет судостроительная отрасль через десятилетия, просчитать востребованность технологий, сформировать условия для изобретения и испытания перспективных образцов гражданской и военной морской техники. Именно поэтому Морская коллегия вышла с инициативой к главе государства образовать Национальный исследовательского центр судостроения имени академика А. Н. Крылова. Одним из инициаторов стал заместитель председателя Морской коллегии Михаил Ковальчук. При создании центра будет использован наработанный опыт НИЦ «Курчатовский институт» и НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского», которые успешно вносят вклад в разработку уникальных технологий атомной отрасли и авиации.

Кроме того, анализ, проведенный Морской коллегией РФ, показывает, что общая координация научных исследований в интересах судостроения явно недостаточна. Как правило, научные изыскания ведутся по запросу отдельного заказчика для исполнения конкретного технического задания, а отраслевые научно-исследовательские институты действуют независимо друг от друга. Зачастую наблюдается дублирование проводимых исследований, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств, низкой серийности в кораблестроении. В этой связи НИЦ будет также выполнять функции национальной координирующей структуры в данной сфере.

— То есть создается единая научно-исследовательская структура, соединяющая исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ключевых научных центров судостроения?

— Именно так. Считаем, что такая стратегия поможет нам консолидировать распыленные по разным институтам огромные объемы научных данных и превратить теоретические разработки в уникальные корабли, суда, подводную и надводную робототехнику.

— Какими вы видите приоритетные задачи центра?

— Мы живем в век очередной технологической революции в мировом судостроении. Важно обращать особое внимание на системы электродвижения судов, применение перспективных видов топлива, новых типов источников и накопителей энергии. Без сомнения, необходимо повышение уровня автоматизации кораблей и судов. Учитывая поставленную президентом задачу создания Трансарктического транспортного коридора, требуется совершенствование характеристик кораблей и судов ледовых классов неограниченного района плавания, а также внедрение высокопрочных конструкционных хладостойких сталей, полимерных композиционных материалов и аддитивных технологий.

Что касается военно-морской сферы, то здесь перед новым центром стоит широчайший спектр задач.

Например, это вопросы применения инновационных материалов, включая природоподобные.

Большое значение приобретает разработка подходов к повышению автономности кораблей и судов, в том числе в плане корабельной энергетики.

Пристальное внимание следует уделить безэкипажным, автономным и робототехническим системам.

Параллельно будем работать над повышением скрытности подводного флота.

Определенную роль, на мой взгляд, НИЦ должен играть в формировании научно обоснованных программ исследований и разработки ключевых технологий. Крайне важно возрождение так называемого исследовательского, предварительного проектирования.

— Речь о проработке вариантов концепций судна до начала его проектирования?

— Совершенно верно. Приведу пример. В настоящее время завершается разработка отечественного крупнотоннажного газовоза для работы в арктических морях. На начальном этапе были рассмотрены десятки вариантов построения системы хранения сжиженного газа, главной энергетической установки. Было оценено почти 200 вариантов судна, из которых лишь несколько было предложено заказчику для выбора окончательного варианта и начала проектирования.

— Правильно ли я понимаю, что одним из ключевых приоритетов должно стать развитие кадрового потенциала?

— Да, нужно как можно скорее восполнить утерянные компетенции в судостроении за годы, когда бизнес чрезмерно увлекся размещением заказов на зарубежных верфях, а судостроительные заводы закупали комплектующее оборудование в других странах. Полагаю, что в первую очередь центру следует наладить взаимодействие с ведущими российскими университетами для подготовки высококвалифицированных научных кадров, поскольку сегодня их явно недостаточно.

— Какие организационные вопросы предстоит решить на этапе становления нового центра?

— Предполагается, что функции учреждения, статус, полномочия, система управления и условия финансового обеспечения будут закреплены в федеральном законе о Национальном исследовательском центре судостроения имени академика А. Н. Крылова. Глава государства уже поручил правительству утвердить основные направления научной деятельности центра, а также обеспечить развитие уникальной стендовой и опытно-экспериментальной базы. Формирование же создаваемого центра будет находиться на контроле Морской коллегии России.