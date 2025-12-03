Долю южных регионов России в экспорте пшеницы ждет сокращение до 57%

В этом сельскохозяйственном сезоне (июль 2025-июнь 2026 года) доля южных регионов России в общем объеме экспорта пшеницы сократится до 57%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.

По информации господина Рылько, в 2024/25 сельхозгоду этот показатель был равен 69%.

«Одна из ключевых особенностей этого сезона состоит в том, что юг очень серьезно недобирает по урожаю: там самый низкий урожай с 2016-2017 годов. В результате на юге к экспорту предназначено всего лишь 25 млн т пшеницы. И эта цифра (57%) получается самой низкой за всю историю наших наблюдений — с 2000 года, когда начался российский экспорт. Не было никогда такой низкой доли юга в экспортном потенциале»,— заявил Рылько.

Гендиректор института также отметил, что ИКАР ожидает общий сбор зерна в этом сельскохозяйственном году на уровне 139 млн т, из которых 88,5 млн т составит пшеница, 19,2 млн т — ячмень и 15,8 млн т — кукуруза.

Наталья Белоштейн