На Дону начальником оперативно-розыскной части ГУ МВД назначен Сергей Черданцев

Новым начальником оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области назначен полковник полиции Сергей Черданцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Сергей Черданцев работает в органах внутренних дел с 2004 года. Последнее его место службы —начальник ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю. Имеет ряд ведомственных наград.

Наталья Белоштейн