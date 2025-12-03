Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону начальником оперативно-розыскной части ГУ МВД назначен Сергей Черданцев

Новым начальником оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области назначен полковник полиции Сергей Черданцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Сергей Черданцев работает в органах внутренних дел с 2004 года. Последнее его место службы —начальник ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю. Имеет ряд ведомственных наград.

Наталья Белоштейн

