«Азимут» открывает прямые рейсы из Сочи в Эр-Рияд с марта 2026 года

Авиакомпания «Азимут» приступит к выполнению прямых рейсов из Сочи в Эр-Рияд весной 2026 года. Как сообщила пресс-служба сочинского аэропорта 3 декабря, продажа билетов уже открыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В воздушной гавани отметили, что международное направление станет частью расширяющейся маршрутной сети курорта. Согласно опубликованной информации, полётная программа в столицу Саудовской Аравии стартует 22 марта 2026 года. Регулярные рейсы на самолетах SSJ-100 будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям, время перелета составит чуть более четырех часов.

Эр-Рияд станет четвертым направлением в страны Персидского залива для аэропорта Сочи — после Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Бахрейна.

В пресс-службе также напомнили, что 1 декабря вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь граждане обеих стран смогут находиться на территории друг друга до 90 дней в течение года без оформления визовых документов.

Мария Удовик