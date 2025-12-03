В Ростове вынесли приговор жителю Махачкалы за распространение лжи о ВС России

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Махачкалы Арслана Мирзаева за публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространение на территории Украины заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде установлено, что с 30 марта по 7 апреля 2022 года в Одессе Мирзаев умышленно распространил в открытом доступе в социальной сети информацию, содержащую постановочные фото и тексты с заведомо ложными сведениями о, якобы, совершенных российскими военнослужащими преступлениях в Буче и Мариуполе.

В марте того же года осужденный разместил в одном из мессенджеров видеозапись со своим обращением о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания. Видео просмотрел неограниченный круг пользователей мессенджера. В конце июня 2024 года Мирзаев сделал то же самое.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Наталья Белоштейн