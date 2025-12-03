На Дону объем жилищного строительства увеличился почти на 22%

На 1 декабря 2025 года в Ростовской области объем жилищного строительства увеличился до 4,9 млн кв. м., что на 21,6% больше год к году. Об этом сообщает «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Ростовская область заняла лидирующую позицию в общероссийском рейтинге роста, опередив Свердловскую (+14%) и Московскую области (+12,1%).

Среди регионов с наименьшим ростом оказались Республика Башкортостан (+0,1%) и Тюменская область (+1%). Общий объем строительства в стране достиг 120,8 млн кв. м., увеличившись на 1,1%. Отмечается, что рост продолжается уже десятый месяц подряд.

Наталья Белоштейн