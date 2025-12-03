Венгрия и Словакия подадут иск против плана ЕС по отказу от газа из России

Власти Венгрии и Словакии подадут иск против Евросоюза, если блок добьется запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводных поставок из России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе. По его словам, согласованный сегодня план ЕС представляет угрозу для энергетической безопасности и экономической деятельности двух стран.

Господин Сийярто назвал план Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента «диктатом Брюсселя». Он отметил, что если такое решение блока — окончательное, Венгрия немедленно начнет судебное разбирательство. «И для словаков этот диктат представляет настоящую угрозу. <...> Поэтому мы решили скоординировать текущую юридическую работу и действовать сообща в рамках этой процедуры в Европейском суде»,— сказал Петер Сийярто журналистам (цитата по ТАСС).

Цель ЕС — утвердить запрет не единогласно, а квалифицированным большинством, поскольку речь идет не о политических санкциях, а о торговых мерах. Глава венгерского МИД назвал такой ход «мошенничеством», чтобы обойти право вето некоторых стран на эту инициативу. По его мнению, Брюссель нарушает договор о Европейском союзе.

Сегодня в ЕС предварительно согласовали запрет на импорт российского СПГ и трубопроводных поставок из РФ. Полный запрет на поставку СПГ вступит в силу с конца 2026 года, а на импорт трубопроводного газа — с осени 2027 года. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что представители страны в декабре будут повторно голосовать против инициативы.